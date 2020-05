Adeptos e jogadores do Nacional "furam" confinamento para festejar subida à Primeira Liga

Veja também:

Adeptos e simpatizantes do Clube Desportivo Nacional festejaram a subida da equipa madeirense à Primeira Liga de futebol esta terça-feira, no Funchal.

A decisão de promoção foi tomada numa reunião de caráter extraordinário da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e terá ainda de ser aprovada em Assembleia Geral.

Contactado pela Renascença, o comando regional da PSP não confirmou se foram cumpridas as regras de confinamento em vigor na Madeira nem se houve lugar à aplicação de alguma coima ou detenção.



Assim que foi confirmada a subida de divisão, jogadores e "staff" do Nacional, alguns com máscara, festejaram também no relvado do estádio da Madeira.