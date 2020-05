Merkel dá luz verde ao regresso do futebol na Alemanha

O campeonato alemão de futebol, suspenso desde março devido à pandemia de covid-19, teve, esta quarta-feira, autorização governamental para ser retomado, a partir do meio de maio, anunciou a chanceler alemã, Angela Merkel.

“A ‘Bundesliga’ pode recomeçar a partir da segunda quinzena de maio, respeitando as regras que foram convencionadas”, afirmou a chefe do governo germânico, no final de uma reunião com os responsáveis das diversas regiões do país.