Futebol a várias velocidades na Europa. Confira o ponto da situação

Veja também:

Alguns países europeus já decidiram que o futebol não volta devido à pandemia do novo coronavírus, noutros não há ainda decisão tomada, mas em alguns – Portugal incluído – já todas as equipas treinam, ainda que com condicionalismos.

PORTUGAL

Em Portugal, o Governo aponta para que o jogo jogado regresse no fim-de-semana de 30 e 31 de maio. Mas só no escalão máximo.

A Liga de Clubes decidiu esta terça-feira que Nacional e Farense, os dois primeiros classificados do segundo escalão, vão subir ao primeiro escalão. Igualmente decidido está que Cova da Piedade e Casa Pia são despromovidos. No entanto, a decisão não foi pacífica e já há quem tenha avançado para a impugnação.

Em relação à I Liga, quase todos os clubes regressaram aos treinos esta segunda-feira, dia 4 de maio.

Falta ainda decidir onde vão realizar-se as partidas. Se nos estádios habituais ou num número restrito de recintos.

ALEMANHA

Na Alemanha, os clubes da Bundesliga já treinam desde o princípio de abril. A decisão final do Executivo de Angela Merkel vai ser tomada esta quarta-feira. A bola pode mesmo começar a rolar já a 15 de maio.

Houve casos positivos de Covid-19 no mundo do futebol, na altura da paragem das competições, mas também agora, com o reinício dos treinos, que podem adiar ou alterar a posição do Governo germânico.

ITÁLIA

Em Itália, um dos países mais afetados pela pandemia, o futebol não será a prioridade das autoridades e, por isso, não há ainda decisão final sobre o regresso ou não da Série A.

Apesar de não haver certezas, algumas equipas já estão a treinar e outras preparam-se para o fazer em breve. A Juventus, por exemplo, já mandou regressar Cristiano Ronaldo – que estava na Madeira – e voltou esta segunda-feira para Itália.

Federação, clubes e Governo – nomeadamente o ministro do Desporto – parecem não ter chegado ainda a um entendimento sobre se, como e quando se fará esse regresso.

ESPANHA

Os clubes das I e II Ligas receberam luz verde para regressarem aos treinos esta semana, com condicionalismos aprovados pelas autoridades de Saúde e Desporto.

O objetivo é fazer regressar o futebol em junho e terminar a época dentro das quatro linhas.

A Espanha é outro dos países mais atingidos pela Covid-19 a nível mundial, com mais de 250 mil infetados.

INGLATERRA

Os 20 clubes da Premier League já se reuniram para discutir planos e datas para um eventual regresso.

No entanto, a decisão final é do Governo liderado por Boris Johnson, que tem ainda a questão da saúde pública como prioridade, num país que tem cerca de 30 mil mortos.

Segundo a proposta mais falada, se regressar, o futebol deverá ser disputado à porta fechada e num número limitado de estádios.

FRANÇA

Decisão tomada: acabou o campeonato em França e o título é entregue ao PSG, clube que liderava a liga com larga margem.

O Lyon, que ficou fora da Europa, e os dois relegados (Amiens e Toulouse) já ameaçaram avançar para tribunal.

SUÍÇA

O Governo deu indicação aos clubes para que voltem aos treinos a 11 de maio e que os jogos regressem a 8 de junho.

No entanto, o organizador suíço da liga profissional adverte que há questões de saúde e financeiras para resolver, antes de a bola voltar a rolar.

ÁUSTRIA

Foi um dos primeiros países a permitir o regresso aos treinos, mas a Liga diz que o regresso é improvável.

Em causa, a orientação da DGS local que impõe que toda a equipa seja colocada de quarentena se surgir um caso positivo no plantel.

SUÉCIA

A Suécia não impôs um confinamento tão intenso, como a maioria dos países europeus, e, por isso, as equipas já treinam há várias semanas. O futebol deve regressar a 14 de junho.

POLÓNIA

Também já há decisão final. O futebol regressa a 29 de maio.

HUNGRIA

A Liga local decidiu que a época vai recomeçar a 23 de maio.

SÉRVIA

Os clubes regressaram aos treinos na segunda-feira. A data de regresso não está ainda fechada, mas tudo aponta para o último fim de semana de maio ou o primeiro de junho.

CROÁCIA

Os 10 clubes da primeira liga voltaram aos treinos a 27 de abril, mas ainda não há data para o regresso do campeonato.

DINAMARCA

A Liga dinamarquesa aguarda a indicação do Governo.

NORUEGA

O Governo norueguês vai anunciar a 7 de maio, quinta-feira, se o futebol volta e em que condições.

FINLÂNDIA

Os clubes têm autorização para voltar aos treinos, mas algumas equipas deixaram críticas à Liga local pela falta de orientações de segurança contra a Covid-19.

ILHAS FAROE

Sem muitos casos do novo coronavírus (187 infetados e nenhuma vítima mortal), as Ilhas Faroe parecem ser o país mais adiantado e voltam a jogar já a 9 de maio.

IRLANDA

A República da Irlanda aguarda luz verde das autoridades de saúde para saber se e quando regressa o futebol.

A Liga local aponta para um retorno, dentro das quatro linhas, em junho.

HOLANDA

O campeonato holandês foi dado como terminado a 24 de abril, depois do Governo ter banido eventos públicos de massas até setembro.

Não foi declarado campeão, apenas decidido que os cinco primeiros classificados na altura da paragem iriam jogar as competições europeias na próxima época.

BÉLGICA

A Bélgica foi o primeiro país a declarar o campeão e a cancelar o resto da temporada desportiva.

No entanto, a decisão não foi ainda formalizada, o que ainda deixa a porta aberta a um regresso do futebol.