Uma em cada três empresas da hotelaria e restauração não pagou salários em abril

Uma em cada três empresas da hotelaria e restauração não conseguiram pagar salários em abril, alertou, esta quarta-feira, a associação representativa do setor, que sublinha a "situação dramática" que muitas empresas atravessam por causa da pandemia da Covid-19.

Em comunicado, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) cita o seu mais recente inquérito, realizado entre 30 de abril e o início deste mês. Com 1.722 respostas válidas, o documento indica que, como consequência da ausência de faturação e de recursos, 32% das empresas não conseguiram pagar salário a 30 de abril e 12% apenas conseguiu pagar uma parte.

"A perspetiva de curto prazo é avassaladora, com 60% das empresas a estimarem zero vendas no mês de maio e 27% a admitirem mesmo avançar para a insolvência", alerta a AHRESP, lembrando que cerca de 70% das empresas assumem que não vão conseguir pagar salários este mês, caso o apoio do lay-off não chegue a tempo.