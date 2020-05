Restaurantes. Empresa aposta em menus anti-Covid para lavar com água e sabão

Veja também:

Uma gráfica com mais de 50 anos do Carregado está a apostar num novo produto direcionado para os restaurantes, cafés, e snack-bar, numa altura em que se procuram novas soluções para o setor que reabrirá a 18 de maio. Trata-se de um menu que pode ser lavado com água e sabão entre cada utilização sem se danificar.

A ideia explica o gerente da gráfica Simões & Gaspar, José Carlos Gaspar, é a de a carta do restaurante poder “ser utilizado numa mesa e depois de lavado e estar pronto a ser reutilizado novamente”.

O menu será feito num produto sintético que recebe a impressão direta com tintas UV, o que permite que seja lavável. Isto numa altura em que o setor da restauração vai ter de alterar várias formas de atuar do período pré-pandemia.