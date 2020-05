Rcessão histórica na UE. Bruxelas prevê contração de 6,8% e desemprego nos 9,7% em Portugal em 2020

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A Comissão Europeia prevê para Portugal, em 2020, uma recessão de 6,8% e que a taxa de desemprego suba para os 9,7% devido ao impacto da pandemia de covid-19. Segundo a previsão, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá cair de 2,2% em 2019 para -6,8% este ano. Estas previsões são mais otimistas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que previu uma quebra económica de 8,0% e desemprego de 13,9% em 2020. Para 2021, a Comissão Europeia estima uma recuperação da economia portuguesa de 5,8%, bem como uma diminuição da taxa de desemprego dos 9,7% para os 7,4%. De acordo com a previsão, o setor do turismo terá uma recuperação mais lenta após a crise da pandemia da Covid-19. “As exportações devem decrescer relativamente mais, à luz das receitas consideráveis que Portugal tipicamente ganha através dos turistas estrangeiros (cerca de 8,7% do PIB em 2019), e das medidas de distanciamento social a afetar os serviços na segunda metade de 2020”, pode ler-se no documento da Comissão Europeia. O setor do turismo deverá afetar também os níveis de desemprego, apesar de “provavelmente muitos dos despedimentos serem temporários”, assinala a Comissão. O executivo comunitário assinala ainda que tanto as exportações como as importações devem registar quebras de dois dígitos em 2020 (-14,1% e -10,3%, respetivamente), recuperando no ano seguinte (13,2% e 10,3%, respetivamente). É também esperado por Bruxelas que a procura doméstica “contraia substancialmente em 2020”, com o consumo privado a decrescer “a um ritmo ligeiramente mais baixo do que o PIB [-5,8%]”, devido ao impacto das medidas governamentais nas famílias. “O investimento em equipamentos deve ser o mais atingido devido à incerteza e às disrupções nas cadeias de oferta mundiais. Ao mesmo tempo, o investimento em construção deve ser mais resiliente, beneficiando do ciclo e da nova flexibilidade introduzida nos fundos da União Europeia”, assinala a Comissão Europeia.

Já a balança comercial portuguesa, em termos nominais, “deve beneficiar da descida dos preços do petróleo, mantendo a conta corrente geral com um défice relativamente pequeno”, que Bruxelas prevê que seja de 0,6% em 2020 e 0,2% em 2021. Quanto à inflação, deve permanecer baixa, devido à “contribuição negativa dos preços da energia” que deve ser “ainda mais pronunciada” em 2020 do que em 2019 (em que a inflação foi de 0,3%). “Ao mesmo tempo, as medidas de contenção do Governo e os limites subsequentes para a oferta de capacidade de trabalho e produção pode gerar pressões inflacionárias em certos bens, como comida e produtos de saúde”, adverte a Comissão. Ainda assim, “as pressões negativas devem prevalecer, e a inflação deve ser ligeiramente negativa em 2020 [-0,2%]”, recuperando em 2021 para 1,2%. Défice nos 6.5% A Comissão Europeia também prevê que o défice das contas públicas em Portugal atinja os 6,5% do PIB em 2020, com a dívida pública a atingir os 131,6% do PIB. Estas previsões são igualmente mais otimistas do que as do FMI, que em 15 de abril previu que em 2020 o défice das contas públicas portuguesas atingisse os 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB), e que a dívida chegasse aos 135% do PIB. Para 2021, a Comissão Europeia prevê uma diminuição do défice orçamental nacional para os 1,8% do PIB, bem como uma descida da dívida pública para os 124,4% do PIB.