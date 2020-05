Costa garante que pedidos de "lay-off" estão a ser finalizados. "Venham para a Segurança Social, estamos cá para vos acolher"

“Venham para a Segurança Social, nós estamos cá para vos acolher e estamos cá, correspondentemente, para dar o apoio que a Segurança Social deve dar, porque nós não queremos deixar ninguém para trás ao longo desta crise”, disse o primeiro-ministro, esta quarta-feira da manhã, num discurso no final de uma visita no Instituto de Segurança Social, em Lisboa.

A garantia é do Ministério do Trabalho. No final d(...)

“Se finalizassem estes 103 mil pedidos, com o mesmo ritmo com que finalizaram os 515 do ano passado, precisaríamos de 187 anos para responder a todos”, explicou Costa, acrescentando que toda a administração pública está “a dar o litro, a dar o seu melhor, para que as medidas sejam concretizadas o mais rapidamente possível”.

O primeiro-ministro, que discursou sem proteção individual, acrescentou ainda um apelo ao uso de máscaras em locais públicos.