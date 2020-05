Mijanovic. “Fejsa tem lugar no Benfica ou noutro grande clube”

Com mais uma época de contrato com o Benfica, Ljubomir Fejsa é uma das incógnitas para a próxima época na Luz.



O médio internacional sérvio, contratado em 2013, perdeu espaço após lesão, e foi emprestado em janeiro ao Alavés.

O compatriota Zoran Mijanovic, antigo guarda-redes do Farense e atualmente a treinar na Tailândia, abre as portas da Ásia a Fejsa, mas deixa a decisão nas mãos de Bruno Lage.

“Fejsa tem mercado noutros países. O asiático está sempre aberto aos bons jogadores. Fejsa é um grande jogador, um craque do futebol português e da Sérvia. Um jogador importante da nossa seleção. Entendo que o futuro dele dependa da equipa técnica e das ideias do treinador do Benfica. Mas se sair fico triste, porque é jogador para o Benfica ou para outro grande clube”, refere Zoran Mijanovic, em entrevista a Bola Branca.