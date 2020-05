​Expo do Dubai 2020 adiada por um ano devido a pandemia de Covid-19

Veja também:

Adiada por um ano. É a decisão do Bureau Internacional das Exposições (BIE) que reuniu esta terça-feira de forma remota, e que anunciou que a Expo 2020 do Dubai só terá lugar em 2021. A exposição mundial vai assim acontecer na cidade do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 1 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022.



Com o tema “Conectando Mentes, Criando Futuro”, esta Expo é a primeira a ter lugar no Médio Oriente e Portugal irá participar com um pavilhão próprio.

Em comunicado, a organização da Expo Dubai congratula-se com o adiamento, afirmando que “irá permitir aos países participantes em todo o mundo de lidarem de forma segura com o impacto da Covid-19”.

“Este alargamento do tempo vai permitir á Expo Dubai melhor preparar a receção a um mundo mais unido e resiliente em 2021”, escreve a organização da exposição mundial.

O adiamento, aprovado por uma maioria de dois terços dos membros do BIE, vai assim permitir encontrar soluções para responder ás exigências de uma pandemia global, refere a Expo Dubai.

O Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do conselho de administração da Expo 2020, mostrou-se satisfeito com a decisão do BIE e congratulou “os estados participantes por manterem o seu compromisso com a exposição mundial”. Nas palavras deste responsável, a Expo Dubai “vai ter um papel importante no repensar do mundo pós- pandemia”.

Dimitri S. Kerkentzes, o secretário-geral do BIE, aplaudiu a rápida resposta dos estados-membros da organização que será agora votada no próximo dia 29 de maio. Apesar desta decisão de adiar por 365 dias, a Expo vai manter o nome Expo 2020 Dubai. Vão estar representados 192 países, além de várias organizações internacionais.