António Costa: “A Língua Portuguesa é o nosso mundo, aberto e plural"

António Costa diz que “a Língua Portuguesa é o nosso mundo, aberto e plural”. Numa mensagem dirigida aos quase 300 milhões de pessoas que o falam, o primeiro-ministro enaltece o potencial do Português para o futuro.

“Cada língua é um mundo, construído por todos os que diariamente a usam. E a Língua Portuguesa é o nosso mundo, aberto e plural. É falada por mais de 280 milhões de pessoas, em vários continentes e com diferentes entoações. Uma língua que é tão rica quanto mais diversa, uma língua de todos.”

“Fruto dos Descobrimentos, foi uma língua que se mestiçou com outras línguas do mundo. Mas é também uma língua para o futuro, servindo de instrumento privilegiado para a globalização dos nossos dias. É a 4.ª língua mais falada no mundo, a mais falada no hemisfério sul, a 5.ª com maior número de utilizadores na internet e a língua oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais. E deverá continuar a crescer. Em 2050, espera-se que atinja os 380 milhões de falantes; no final do século, quase 500 milhões”, sublinha António Costa.