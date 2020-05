Vaticano publica orientações para apoiar 50 milhões de deslocados

Veja também:

São 122 linhas de orientação, agrupadas em quatro palavras-chave já definidas por Francisco para a pastoral migratória: acolher, proteger, promover e integrar.

Na apresentação deste novo documento, por vídeo-conferência, o Cardeal Michael Czerny, responsável do Vaticano pela Secção dos migrantes e refugiados do Dicastério para o Desenvolvimento Humano e Integral, espera que estas orientações contribuam para que os cerca de 50 milhões de deslocados ”sejam reconhecidos e apoiados, promovidos e eventualmente reintegrados”, com vista a “um papel ativo e construtivo no seu país, mesmo que causas poderosas, naturais e injustas os tenham forçado a fugir de casa e a refugiar-se noutro lugar.”