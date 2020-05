Rostos de Fé. Padres da Guarda ligam-se à comunidade pelas redes sociais

Registam áudios, fazem vídeos e entrevistas. “Rostos de Fé” é a nova página da diocese da Guarda no Facebook , dinamizada pelos padres mais jovens, para estarem ainda mais próximos das populações.

Não é a primeira vez que o jovem padre João Marçalo, de 34 anos, sonha ideias para ficar mais próximo da população. Com a responsabilidade de cinco paróquias, mais duas anexas do concelho do Fundão, o sacerdote tem passado a distribuir, desde o domingo de Páscoa, o boletim paroquial porta-a-porta.

“Como não temos as celebrações habituais da Eucaristia ao domingo, esta foi a forma de levar o domingo, a celebração da Eucaristia resumida numa folha, pelo menos a partilha da palavra”, conta à Renascença.

Há nove anos que é sacerdote e a ideia de criar uma página no Facebook começou de uma inquietação do padre João Marçalo: “como é que nós, nesta situação de pandemia, podíamos estar mais próximos das pessoas? E decidimos criar a plataforma no Facebook e Instagram os ‘Rostos de fé’, para que continuassem a perceber que o pároco estava próximo”, explica.

A ideia foi acolhida pelos restantes sacerdotes mais jovens da diocese da Guarda, garante. “O projeto começou com os padres mais novos, com os padres ordenados depois de 2005, pelo facto de termos mais aptidão para as novas tecnologias. Se calhar não estávamos a potenciar tanto estas ferramentas”, admite o padre João Marçalo.

A página “Rostos de Fé” tem três mil seguidores e um alcance estimado de 60 mil pessoas nas visualizações. Trabalho que resulta da congregação de esforços dos padres mais jovens da diocese da Guarda. Fazem montagens de vídeo e áudio, colocam rubricas diárias no Facebook, os padres mais jovens da diocese da Guarda estão decididos, de uma vez por todas, a ficarem nas redes sociais. E não é só dando a palavra aos sacerdotes ou ao bispo da Diocese da Guarda, D. Manuel Felício.

“Rostos de fé” foi para o ar no Facebook, no dia 30 de março e não mais parou de publicar e partilhar vídeos diários de reflexão e meditação a partir do Evangelho. Mas na nova página de Facebook da Diocese da Guarda também já há entrevistas, feitas por padres a leigos. Por exemplo, uma entrevista a um casal que manteve a realização do casamento, mesmo sem festa, em tempos de pandemia.