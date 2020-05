​Centro de Cultura Católica do Porto transmite conferência sobre Sacramento do Baptismo

“O Baptismo: Perspectivas de espiritualidade” é o tema desta primeira conferência da responsabilidade do Professor da Universidade Católica, Alexandre Freire Duarte. Será a primeira com transmissão através do “youtube”, por parte do Centro de Cultura Católica.



De acordo com o Padre Adélio Abreu, responsável pelo Centro de Cultura Católica do Porto, o ciclo de conferências do CCCP tenta “corresponder ao plano diocesano de pastoral”.

“O ciclo que nós vamos iniciar hoje é um ciclo sobre o Sacramento do Baptismo que está preparado já há alguns meses no âmbito do Centro de Cultura Católica e no quadro do plano diocesano de pastoral da Diocese do Porto que este ano reflecte precisamente sobre o sacramento do baptismo e onde se convida a refletir sobre o batismo e a identidade cristã. Nós programamos este ciclo para responder a isso”, refere o responsável.

O acesso à conferência desta terça-feira à noite será feito através do site do Centro de Cultura Católica. As dúvidas e perguntas ao conferencista terão de ser colocadas por escrito.

Depois da Conferência desta noite, a próxima está prevista para 2 de Junho e será proferida pelo Cónego João da Silva Peixoto subordinada ao tema: “O Batismo: Perspetivas teológicas e pastorais”.