Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Condeixa-a-Nova apresenta maior aumento no número de infetados

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.579 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.425), Porto (1.266) e Matosinhos (1.149).

De acordo com o mesmo documento, 77 municípios registam aumento no número de casos confirmados de Covid-19.

Condeixa-a-Nova (+64), Coimbra (+50), Amadora (+20), Vila Franca de Xira (+19) e Vila Nova de Famalicão (+18) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Dados divulgados esta terça-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 222 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde regista 1.074 mortos (mais 11 em 24 horas) e 25.702 (mais 178) infetados pelo novo coronavírus.

Esta terça-feira é o dia com menos óbitos registados desde 25 de março, quando se registaram 10 óbitos.

Os dados da DGS precisam que a zona Norte continua a ser, por larga margem, o mais afetado, com 15.199 infetados e 613 mortos, seguido da zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 6.241 casos e 223 mortos, Centro, com 3.489 casos e 211 mortos. O Algarve regista 335 casos e 13 mortes e o Alentejo 220 casos e um óbito.

Os Açores contabilizam 13 óbitos e 132 casos positivos, enquanto que a Madeira é a zona menos afetada do país, com 86 casos positivos e nenhum óbito em registo.

Regista-se, no entanto, o primeiro óbito abaixo dos 40 anos, na faixa etária entre os 20 e os 29 anos.