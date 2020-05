​“Setor cultural português poderá sofrer danos irreparáveis”, alerta estudo da Universidade do Minho

O Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho está a estudar o impacto da Covid-19 no setor cultural português. A investigação é coordenada por Manuel Gama e vai decorrer até março de 2021, com o objetivo de concluir como a pandemia afeta o setor que viu milhares de eventos adiados e cancelados, deixando em “situação dramática” organizações e profissionais de cultura.

O estudo, iniciado em março, mede o impacto mediático e o fluxo de notícias sobre os efeitos da Covid-19 no setor cultural nacional, assim como analisa as iniciativas do Governo e avalia os impactos esperados e observados que a pandemia teve e terá nos profissionais e organizações do setor.



De acordo com Miguel Gama, a primeira fase desta investigação conclui que existe um “número reduzido de referências explícitas à cultura” na análise que foi feita a sites de jornais nacionais e de municípios e entidades intermunicipais.



O investigador sustenta que nessas referências há um “nítido predomínio do enfoque nos impactos negativos” da Covid-19 no setor.

O estudo mostra ainda que “o papel dos serviços, organismos e entidades da administração direta ou tutelados pelo Ministério da Cultura (…) em alguns casos se consubstanciou numa atitude passiva e inoperante”.

Já os profissionais e as organizações do setor afirmam, através das respostas deixadas ao questionário elaborado pelos investigadores que, “se não forem tomadas medidas urgentes, substantivas e estruturantes, o setor cultural português poderá sofrer danos irreparáveis fruto da pandemia”.

Os dados recolhidos revelam que, “para além das perdas imediatas que as medidas transversais e setoriais não estão a ser capazes de dar uma resposta cabal, no final de 2020 poderemos assistir, para além de um agudizar da precarização, um incremento no desemprego de profissionais do setor cultural que tinham contratos de trabalho”, alerta Manuel Gama.

Em síntese, a primeira fase deste estudo concluiu que “os impactos da Covid-19 no setor cultural português são e serão muitos, diversificados e nefastos para o frágil tecido cultural português”.

Estudo até março do próximo ano

O estudo está a ser realizado por uma equipa multidisciplinar que integra ainda Rui Vieira Cruz, Daniel Noversa e Joana Almada e, segundo a Universidade do Minho, cumpre uma das missões do POLObs (observar a atividade cultural) e servirá para criar documentos que permitam lançar olhares sobre o fenómeno.

O primeiro relatório vai ser enviado para o Ministério da Cultura e para todos os organismos da administração pública ligados à cultura.

A equipa de investigadores prevê que o próximo documento a ser publicado deverá estar concluído em julho deste ano e compilará os dados recolhidos até ao final do mês anterior.

Já em janeiro de 2021 estará disponível outra versão, com os dados recolhidos até dezembro, e em março de 2021 será publicada a última parte do estudo, que refletirá um ano da Covid-19 em Portugal e a sua influência no setor cultural.