No Barreiro há clientes "desesperados" para cortar o cabelo, mas como será o futuro?

Ao fundo de uma das principais avenidas do Barreiro, a barbearia “Navalha Afiada” chama a atenção pelo visual arrojado, a condizer com o novo conceito de “barber”.

A procura, agora, é muita. As agendas estão cheias. Mas como será depois, quando o desemprego e a crise económica se acentuarem, foi o receio que a Renascença ouviu de quatro profissionais, no Barreiro.

Com o fim do estado de emergência, cabeleireiros e barbeiros abriram portas na segunda-feira. Não têm mãos a medir, mas muitas regras a cumprir.

Por estes dias, o barbeiro reserva uma hora para cada cliente, basicamente, o dobro do que precisava antes. Depois do atendimento, tem que desinfetar todo o estabelecimento para receber outra pessoa. A agenda para os próximos dias está cheia.

A “Navalha Afiada” fechou no dia 12 de março, ainda antes da declaração de estado de emergência. Para reabrir, foi preciso reorganizar o espaço, reduzir o número de cadeiras, investir em material e desinfetante, organizar a rotatividade entre os três profissionais. “Eu tive condições para o fazer, mas não sei se toda a gente vai ter”, diz o barbeiro Pedro Anastácio. “O preço do material continua a ser exorbitante e em muitos casos, está esgotado”.

E esse acréscimo de custos vai ser refletido nos preços? Pedro Anastácio diz que não porque “não é só um problema meu, é da sociedade, uma doença que afeta todos. Há muita gente que ficou sem trabalho e eu não vou aumentar. Vou manter os preços”, garante.

No entanto, lamenta que os apoios do Estado não sejam maiores para pequenas e médias empresas ou, que cheguem a tempo. Pedro Anastácio recebeu 208 euros por ficar em casa a dar apoio ao filho de 11 anos. E por isso já não teve apoio como trabalhador independente.

A sorte foi o fundo de reserva

A pouco mais de 200 metros, mesmo no centro da cidade, fica a barbearia “5 jovens”. Noutros tempos (pré-Covid), era ponto de encontro de amigos, mesmo que não precisassem de serviços de barbearia. Mas agora, o banco à porta está vazio e lá dentro, de máscara e de mãos desinfetadas, só podem estar três clientes. Com as novas regras de distanciamento, os “jovens” passaram a três e as cadeiras estão mais afastadas.

Enquanto corta o cabelo a um cliente, Gonçalo desabafa sobre as dificuldades acrescidas de trabalhar com máscara, viseira, luvas, “com tanto material descartável. Para alguns trabalhos não ajuda, é todo um processo de adaptação. É tudo novo para toda a gente que trabalha no meio”.

E há serviços suspensos, por exemplo, as barbas. “Cada um tem de tratar da sua; é impossível, não vamos fazer a barba a contornar a máscara”, ironiza.

Na “5 Jovens” trabalharam até 14 março. Para voltarem a abrir as portas, tiveram que fazer obras no interior, com os gastos inerentes. “A sorte é que entre nós existe algum fundo de reserva e foi possível avançar. Abrir o comércio sem que tenha chegado algum apoio do Estado, é muito complicado”, diz o barbeiro Gonçalo.

Além das despesas do estabelecimento, há que contar com as despesas pessoais: rendas de casa, água, luz e outros compromissos. “Estando mês e meio fechados, é mês e meio em que não entra dinheiro”. Por isso, frisa que qualquer apoio que venha é bem-vindo.

Para já, as maiores ajudas vêm dos clientes. “A agenda está cheia até ao fim da semana, só se alguém desistir, o que não será fácil”, revela Gonçalo com um sorriso.

“Graças a Deus, tenho muito trabalho”

Acabou de sair uma cliente que veio cortar o cabelo e fazer madeixas. Cátia Coelho desinfeta todo cabeleireiro “La Mademoiselle”, mesmo ao pé do mercado 1º de Maio.

Impacienta-se como elástico da viseira que lhe provoca dores de cabeça. Mais a máscara e as luvas, embora estas já fossem usadas regularmente há muito. O pequeno espaço está cheio de marcações que assinalam as áreas proibidas a pessoas de fora. À entrada, numa mesa, há gel desinfetante.

Cátia Coelho confessa que estes quase dois meses de paragem foram muito stressantes. “Andei deprimida porque é muita responsabilidade. Tenho dois filhos pequeninos e pensava como ia ganhar o sustento e pagar todas as contas. É uma grande angústia muito grande porque não sabíamos quando íamos voltar.”