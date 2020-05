Ministro do Mar anuncia o aumento da quota de pesca da sardinha

Portugal tem em curso a revisão do aconselhamento científico e o valor pode ainda subir. "Em junho, depois de pressão e contacto próximo do Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, esses modelos serão revistos. Temos a expetativa de novas oportunidades de pesca em julho".

"Este valor é gerido em conjunto com a Espanha e feita em planos plurianuais. A sardinha esteve em baixo recrutamento durante vários anos e chegou a ter aconselhamento de zero caputra, mas o plano de recuperação que lançamos veio a provar-se justificado, permitiu continuar a pescaria com valores confortáveis e agora nota-se que o recrutamento aumentou", analisa.

Covid-19 não infeta pescadores, mas afeta a economia

Ricardo Serrão Santos informa que não há qualquer caso de Covid-19 no setor da pesca: "Em termos de contaminação, até á data, é inexistente, tirando alguns casos suspeitos que deram negativo. Não sei se é um golpe de sorte ou se foram os planos de contingência adotados pela pesca".



A nível económico, o ministro diz que a pandemia "atinge a sociedade e a economia portuguesa na sua globalidade", no entanto, revela as medidas implementadas e anuncia que não existiu "lay-off" no setor.

"Lançámos um conjunto de medidas. Negociámos com a Comissão Europeia emendas profundas ao fundo europeu para poder compensar os pescadores pela cessões temporárias, que se prende com a possível perda de valor do pescado. E lançámos linhas de crédito que ainda estão a ser negociadas com os bancos", diz.