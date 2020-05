Hospital de Évora prepara regresso à normalidade, mas mantém “estado de prontidão”

Veja também:

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) anunciou, esta terça-feira, o regresso gradual à “atividade habitual não urgente”, agora que foi decretado o “estado de calamidade”.



Apesar de ter recalendarizado, durante o “estado de emergência” toda a sua atividade, o HESE, recorda, em comunicado enviado à Renascença, que sempre manteve “a atividade assistencial considerada inadiável” tendo intensificado as consultas não presenciais”, assim como a atividade presencial nalgumas áreas especificas.

“Mantivemos a atividade assistencial dos doentes oncológicos, de traumatologia, de obstetrícia, de imunoalergologia, entre outras áreas de especialidade, assim como toda a atividade de urgência, vias verdes de AVC e Coronária, e internamento”, complementa a instituição.

Retomar a atividade, mantendo o foco na segurança dos utentes e profissionais, é o desafio desta nova fase.

“É mais um enorme desafio, neste contexto de pandemia, pois se numa primeira fase tivemos que recriar o hospital para receber os doentes covid e recalendarizar a atividade assistencial inadiável, para garantir o atendimento e a segurança de todos, agora o desafio é ainda maior, dada a singularidade das nossas instalações”, menciona, Maria Filomena Mendes, presidente do conselho de administração do HESE.

Para conseguir responder ao novo repto, a unidade anuncia que está a trabalhar em “diferentes estratégias”, com os diversos serviços hospitalares, para tomar as medidas adequadas nomeadamente, nas urgências, consultas, cirurgias, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e internamento, mantendo “toda a prontidão para o atendimento e tratamento de doentes covid”.

Em termos gerais, não havendo como contornar as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), os utentes, explica o hospital, “para garantir a segurança de todos”, vão ter que “usar máscara, cumprir a distância de dois metros em relação a outras pessoas, realizar a higienização das mãos, etiqueta respiratória, respeitar os limites de lotação nas salas de espera e cumprir todas as orientações dadas pelo conselho de administração e pelos profissionais do HESE.”

“Contamos com todos para vencer mais este desafio”, sublinha Maria Filomena Mendes, esperando que todos sejam “agentes de saúde pública, dentro e fora do hospital.”

No que toca às consultas externas, os utentes vão ser contatados e informados sobre a data, hora e procedimentos de segurança a adotar. Em relação à atividade cirúrgica, mantém-se o procedimento “de realização de testes de PCR para SARS COV 2” a todos os doentes antes de qualquer cirurgia. Entre as medidas a implementar, nesta nova fase, o hospital vai criar novas salas de espera e reforçar as equipas. Já quanto às visitas, continuam suspensas.

“As equipas do HESE têm sido, ao longo destes meses difíceis para todos, absolutamente excecionais em termos de profissionalismo, dedicação aos doentes e capacidade de adaptação à alteração das nossas circunstâncias”, realça, ainda, a presidente do conselho de administração. A responsável espera, por isso, mais uma vez, “poder contar com a colaboração e ajuda de todos.”