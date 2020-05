Horários desfasados, intervalos curtos, turmas desdobradas. Já há regras para o regresso às aulas nas escolas

No total, são 22 as disciplinas que vão ter aulas presenciais sujeitas a exame nacional de acesso ao ensino superior. Ao longo de sete páginas, o Ministério da Educação dá muitas orientações. Os alunos vão frequentar as disciplinas independentemente de irem ou não a exame – e vai ficar registada a assiduidade. Como as aulas são facultativas, as faltas estão justificadas. Mas a escola não está obrigada a garantir as aulas à distância para estes alunos, apenas garantirá se pertencerem a um grupo de risco. Aulas concentradas de manhã ou de tarde As escolas são aconselhadas a concentrar as aulas entre as 10h00 e as 17h00, com horários desfasados entre turmas, para evitar a concentração dos alunos no recinto escolar. Os horários devem ser feitos de forma a evitar períodos livres entre as aulas, os alunos devem permanecer na sala entre as aulas e os intervalos devem ser reduzidos. O documento que foi entregue às escolas indica ainda que as salas de aula devem ser amplas e arejadas. A regra é um aluno por secretária e não podem estar de frente para outro colega.

Os diretores dos estabelecimentos de ensino devem ainda definir circuitos da escola que promovam o distanciamento entre os alunos, encerrar os bares e as salas de convívio, e evitar que os alunos se concentrem nos espaços livres da escola. Os refeitórios vão continuar abertos, mas com novas regras: o tabuleiro deve ser preparado pelo funcionário e entregue ao aluno, e a fruta e a sobremesa devem estar embaladas. Todos os alunos têm de usar máscara e desinfetar as mãos ao entrar na escola. São ainda estabelecidas regras de limpeza das escolas. As salas de aula devem ser limpas sempre que haja uma mudança de turma. As casas de banho, os corrimões, as maçanetas das portas devem ser desinfetadas duas vezes de manhã e à tarde.