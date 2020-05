Diretores de escolas ainda vão a tempo de fazer contratações

Veja também:

As escolas ainda vão a tempo de contratar novos professores, como indicam as orientações dadas esta terça-feira à noite pelo Ministério da Educação para o regresso às aulas.

O Ministério quer horários desfasados, intervalos mais curtos e turmas desdobradas e sugere às escolas a contratação de professores com disponibilidade.

O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, já reagiu a estas orientações e diz que chegaram em boa hora.

“Ainda vai a tempo porque os diretores já fizeram as suas contas em relação à necessidade de contratarem ou não professores”, diz Filinto Lima à Renascença.

“Portanto amanhã já estão em condições de efetivarem essa contratação, acedendo a uma plataforma própria que temos no Ministério da Educação. Cada diretor agora vai adaptar as orientações à sua realidade, à sua escola”, conclui.

As orientações publicadas pelo Governo impõem a criação de turmas mais pequenas, mas não define o número de alunos que devem ocupar a sala de aula. O Ministério diz, porém, que “quando inviabilizar o cumprimento das regras de distanciamento físico nos espaços disponíveis, as escolas podem desdobrar as turmas, recorrendo a professores com disponibilidade na sua componente letiva”.

Se isso não for possível, a escola pode contratar professores, como admitiu na Assembleia da República o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Há ainda uma outra possibilidade dada às escolas, que é “reduzir até 50% a carga letiva das disciplinas lecionadas em regime presencial”.

O Governo decidiu, como medida de desconfinamento, que os alunos de 11.º e 12.º ano regressam às aulas presenciais a partir do dia 18 de maio.