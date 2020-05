Covid-19. Redução de testes ao fim de semana deve-se à "falta de procura e não de oferta"

Veja também:

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, explica que a redução do número de testes à Covid-19 nos fins de semana deve-se a uma menor procura e não a uma falta na oferta.

"Há alguma diminuição nos fins de semana, mas não é por falta de oferta, que é a mesma, mas porque há uma diminuição na procura", começou por dizer, antes de ser questionado sobre a possibilidade de terem sido feitos apenas 160 testes no sábado, o que desmentiu.

"Há uma flutuação, e houve uma recuperação nesta segunda e terça-feira. Se olharmos para o gráfico ao longo do tempo vemos que aos fins de semana há menor testagem, mas a oferta é constante, a procura é que é menor. No sábado, fizemos mais de 10 mil testes", esclareceu.

Mais profissionais na calha para o SNS

O Governo prepara a entrada de mais especialistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) com o retomar da avaliação final da primeira época do internato médico.

As provas foram suspensas em março e vão ser retomadas em junho, para que a avaliação esteja concluída até 3 de Julho. O despacho foi assinado pelo secretário de Estado da Saúde que revelou ainda que, até hoje, foram contratados mais 2.300 profissionais em várias áreas para o SNS desde o início da pandemia.

"A pandemia obrigou-nos a mudar as nossas vidas. Estamos a dar pequenos passos para a normalidades, na saúde fazemos esse caminho também. Nesse sentido assinei despacho que permite retomar provas de avaliação final da primeira época do internato medico do ano de 2020. Foram suspensas a 18 de março, mas acesso e ingresso nas carreiras especiais de saúde é fundamental para termos mais especialistas no SNS. O processo avaliação deve ser concluído até 3 de julho de 2020".

Questão sobre máscaras e viseiras em avaliação

Sobre uma possível alteração ao decreto-lei que prevê a utilização de máscaras e a impossibilidade desta ser substituída por uma viseira, Sales diz que tudo será analisado, quinzenalmente, sem avançar com uma decisão.

"Não posso referir, são avaliações que são feitas quinzenalmente, é um processo evolutivo, dinâmico e flexível. Se verificarmos que existe alguma incorreção, garantidamente que o faremos, mas tem de ser previamente avaliado do ponto de vista técnico e jurídico", diz.