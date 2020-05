​Covid-19: Provas de avaliação do internato médico retomadas em junho

Veja também:

O Governo prepara a entrada de mais especialistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) com o retomar da avaliação final da primeira época do internato médico.



As provas foram suspensas em março devido à pandemia de Covid-19 e vão ser retomadas em junho, para que a avaliação esteja concluída até 3 de julho.

O despacho foi assinado pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que revelou ainda que, até hoje, foram contratados mais 2.300 profissionais em várias áreas para o SNS desde o início da pandemia.

"A pandemia obrigou-nos a mudar as nossas vidas. Estamos a dar pequenos passos para a normalidades, na saúde fazemos esse caminho também. Nesse sentido assinei despacho que permite retomar provas de avaliação final da primeira época do internato medico do ano de 2020. Foram suspensas a 18 de março, mas acesso e ingresso nas carreiras especiais de saúde é fundamental para termos mais especialistas no SNS. O processo avaliação deve ser concluído até 3 de julho de 2020", disse António Lacerda Sales, em conferência de imprensa.

"São boas notícias para os jovens médicos, mas são também excelentes notícias para o SNS, que não para, está 'on', para dar respostas no âmbito da covid-19 e também para além da covid-19", rematou o secretário de Estado.

Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à covid-19 em 25.702 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 11 mortos (+1%) e mais 178 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 818 estão hospitalizadas, das quais 134 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.712 para 1743.