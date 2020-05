Comissão de Proteção de Dados acusa o Governo de “disparate jurídico”

Veja também:

Uma semana depois de a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ter feito um alerta sobre os direitos dos trabalhadores no contexto do combate à Covid-19, o Governo alterou a lei para permitir às empresas medir a temperatura aos trabalhadores. Uma “infelicidade” e um “disparate jurídico”, acusa a presidente da CNPD, Filipa Calvão, que recebeu dezenas de queixas de trabalhadores e sindicatos.

Para Filipa Calvão, a Covid-19 é uma doença que pode gerar reações discriminatórias que é preciso combater, mas que os municípios potenciaram ao divulgar dados pessoais de cidadãos infetados.

Em entrevista à Renascença, a presidente da CNPD aconselha os cidadãos a não darem qualquer informação pessoal de saúde sem questionarem a sua necessidade e utilização.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados fez uma série de recomendações em relação os direitos dos trabalhadores e das empresas, entre as quais dizia que as empresas não podiam medir a temperatura dos trabalhadores, exceto com determinadas condições. O Governo, entretanto, alterou a lei supostamente para permitir essa medição. O que lhe parece a solução encontrada pelo Governo?

O problema essencial desta norma, já não discutindo a questão da adequação e da necessidade desta medida – continuamos na CNPD com reservas em relação à necessidade desta medida – é o facto de estar completamente desprovida de garantias para os trabalhadores.

Aquilo que a Constituição obriga quando se faz restrições a direitos, liberdades e garantias é que se equilibrem e se garanta um mínimo de proteção das pessoas cujos dados estão a ser tratados e o regulamento geral de proteção de dados apenas permite essa restrição quando estejamos a falar de dados sensíveis como são os dados de saúde essa restrição se a lei prever garantias de proteção de direitos.

Esta norma é toda ela uma infelicidade e desprovida de qualquer proteção dos trabalhadores. Primeiro, parece incorrer aqui numa confusão ao distinguir a leitura da temperatura dos trabalhadores do registo. A simples leitura já é um tratamento de dados pessoais. A afirmação de que se mantém um direito à proteção individual dos dados é uma afirmação que não faz qualquer sentido, seja lá o que for a proteção individual, porque já há uma restrição desse direito; o Estado é que tem de garantir aqui a proteção dos direitos e não é garantir isto para uma proteção individual.

Mais: a norma a seguir, ao admitir que se faça o registo com o consentimento do trabalhador comete outro disparate jurídico porque está a remeter para consentimento dos trabalhadores uma decisão limitativa dos seus direitos, mas sem garantir que haja liberdade de consentimento, sem criar condições que garantam que o trabalhador não é prejudicado nalguma medida se não consentir nesse registo. Portanto, aí o consentimento não pode ter validade jurídica e não podia o legislador estar a dar-lhe essa relevância jurídica que não pode ter de acordo com o regulamento geral de proteção de dados e de acordo com as nossas regras gerais de direito.

Finalmente, temos um problema – que é, porventura, o problema essencial – que é o de não estar definido o que é que acontece ao trabalhador. Prevê-se o poder de a entidade empregadora impedir a entrada do trabalhador no seu estabelecimento e depois? O trabalhador faz o quê? Vai para casa de transporte público?

Estamos a falar, ainda por cima, de pressupostos muito vagos. Temperaturas superiores às normais do corpo, sem que se especifique quais sejam. Mais valia ter remetido para a orientação da Direção-Geral de Saúde, onde se tem como referência o que é para a medicina essa temperatura superior ao normal.

Depois, não se diz o que acontece ao trabalhador: se mantém ou não o direito ao vencimento. Presume-se que se aplica a regra geral de Direito do Trabalho, que diz que quando a falta não é por motivo imputável ao trabalhador, mantém o direito ao vencimento. Seguramente não vai direto para baixa, porque não há aqui uma declaração médica a atestar que não está apto a cumprir as suas tarefas. Portanto, o trabalhador fica aqui num limbo sem saber o que faz: volta para casa? E volta em transporte público? E se há suspeita de contaminação? E no dia seguinte? O impedimento é só para aquele dia? Apresenta-se novamente no local de trabalho para poder voltar para casa novamente? Nada se regula em termos de garantia dos trabalhadores.

Esta preocupação, que compreendo e que a CNPD também compreende, de garantir, de dar confiança no regresso a uma tentativa de normalidade na vida em sociedade peca por não se ter regulado aquilo que tinha de se regular.

Podemos ter tentando encontrar soluções destas – e não achamos necessariamente que esta será a solução ideal –, mas podíamos tentar encontrar soluções desta natureza. O que não se pode é atirar esta previsão assim para a frente sem dizer o que acontece ao trabalhador. O que se faz é criar ainda mais incerteza e, num Estado de Direito, a lei tem de dar previsibilidade aos cidadãos. Isto não é previsibilidade, isto é resolver um problema das empresas e não resolver um problema dos trabalhadores.

Posso depreender das suas palavras que a CNPD não foi ouvida para esta solução?

Não, não foi. Claramente não foi. Tínhamos orientações e poderiam ter olhado para elas.

A CNPD tem tido queixas de trabalhadores em relação a esta situação?

Sim, temos tido. E também de organizações sindicais

Muitas? Frequentes?

São já algumas, na ordem das dezenas. E vamos analisá-las. É certo que este regime legal só vem aparentemente dar cobertura agora, desde que entrou em vigor, mas vamos ver. De qualquer forma, a competência para verificar o cumprimento das condições de trabalho em matéria de saúde não é da CNPD diretamente, é da Autoridade para as Condições de Trabalho. De qualquer forma, vamos estar atentos.

E pode haver aqui alguma conjugação de esforços e de interesses entre a CNPD e a ACT ou são compartimentos estanques?

Cada um tem nas suas atribuições, mas quando uma entidade, no âmbito dos seus poderes de investigação, deteta matérias que são da competência da outra remete geralmente os elementos que tem para que a outra se pronuncie.

Outra questão que levou a queixas que a CNPD tornou públicas foi a divulgação por parte das autarquias de dados de cidadãos infetados com Covid-19. Que ponto de situação pode fazer? Quantas queixas? Que situações mais graves foram detetadas?

Temos algumas queixas em relação a algumas autarquias locais. Nalguns casos, a situação é particularmente grave, porque foram de facto identificadas as pessoas que foram infetadas com indicação das suas moradas, o que é em si mesmo um problema, num contexto social em que a doença se está a tornar estigmatizante, porque é infetocontagiosa e, portanto, se tende a reagir contra as pessoas infetadas como se fossem as causadoras do mal.

O que aconteceu foi que algumas entidades do poder local, nesta ânsia de ajudar a resolver o problema, entenderam divulgar informação com demasiado detalhe quando em rigor essa função de transparência não lhes caberia neste contexto. E com dados pessoais – umas vezes dados identificados, outras vezes dados que, não estando identificados, as áreas territoriais a que dizem respeito, as freguesias, são tão pequenas que basta que se diga que há ali alguém com idade ‘x’ e permite identificar a pessoa em concreto.

Ou pior, como nós vimos, referindo a origem étnica da pessoa infetada que é outro cosia que tende a gerar forte discriminação. A indicação de que são pessoas que pediram asilo. Todo um conjunto de informação que vai passando e que tem de haver alguma cautela porque gera sentimentos e reações discriminatórias.