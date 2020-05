Centro de instalação do SEF no aeroporto de Lisboa continua fechado até fim de maio

O centro de instalação temporária do SEF no aeroporto de Lisboa vai continuar fechado até ao final de maio e quando reabrir vai apenas acolher estrangeiros impedidos de entrar em Portugal, anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna.



“O centro continuará fechado até ao final de maio”, disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, garantindo que “os requentes de asilo não ficarão” nestas instalações que foram encerradas na sequência de um alegado homicídio a um cidadão ucraniano por três elementos do SEF que estão em prisão domiciliária.

Este centro no aeroporto está a ser alvo de obras e o ministro frisou que a “quase inexistência” de voos, devido à pandemia de covida-19, tem vindo a beneficiar a requalificação das instalações.

“Não voltará a receber requerentes de asilo, não voltará a receber menores e será exclusivamente destinado a pessoas com uma estadia curta e relativamente às quais não seja autorizada a sua entrada em Portugal”, disse.

O ministro sublinhou que o novo espaço terá uma separação da área feminina e masculina, quartos para família, zona de atendimento para advogados e posto médico.

Em abril, também no parlamento, o ministro tinha avançado que o Centro de Instalação Temporária do SEF no aeroporto de Lisboa estaria encerrado até 30 de abril.

O alegado homicídio ao cidadão ucraniano terá sido cometido nas instalações do Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, no passado dia 12, após a vítima ter supostamente provocado alguns distúrbios no local e tentar entrar em Portugal ilegalmente, considerando a PJ que os três inspetores do SEF são “os presumíveis responsáveis da morte”.

Na sequência deste homicídio a Inspeção-geral da Administração Interna o abriu um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF e Eduardo Cabrita determinou também a abertura de processos disciplinares ao diretor e subdiretor de Fronteiras de Lisboa, que entretanto foram demitidos dos cargos.

