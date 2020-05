Balanço DGS: Portugal regista primeira vítima mortal com menos de 30 anos

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde regista 1.074 mortos (mais 11 em 24 horas) e 25.702 (mais 178) infetados pelo novo coronavírus.

Esta terça-feira é o dia com menos óbitos registados desde 25 de março, quando se registaram 10 óbitos. Regista-se, no entanto, o primeiro óbito abaixo dos 40 anos, na faixa etária entre os 20 e os 29 anos.

Os dados da DGS precisam que a zona Norte continua a ser, por larga margem, o mais afetado, com 15.199 infetados e 613 mortos, seguido da zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 6.241 casos e 223 mortos, Centro, com 3.489 casos e 211 mortos. O Algarve regista 335 casos e 13 mortes e o Alentejo 220 casos e um óbito.



Os Açores contabilizam 13 óbitos e 132 casos positivos, enquanto que a Madeira é a zona menos afetada do país, com 86 casos positivos e nenhum óbito em registo.

O documento desta segunda-feira revela que estão hospitalizadas 818 pacientes, dos quais 134 em cuidados intensivos. Há 1743 casos recuperados da Covid-19.



Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 258.488 casos suspeitos, dos quais 2.671 aguardam resultado dos testes.