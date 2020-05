Ajuda do Governo para os grupos de media é residual, diz presidente da Renascença

Veja também:

A ajuda do Governo aos grupos de media pode não ser suficiente se as quebras no mercado publicitário se prolongarem por muito tempo.

O presidente do conselho de administração da Renascença, Grupo R/Com, considera que os 15 milhões antecipados em publicidade institucional acabam por ser um valor residual para cada um dos meios de comunicação social, fortemente afetados pelas quebras de publicidade.

“O valor em causa é muito residual comparado com as perdas, o que implica que os media tenham de fazer esforço suplementar daquilo que são as suas possibilidades para garantir estes meses”, diz D. Américo Aguiar.

“O que o senhor primeiro-ministro tem dito a todos os cidadãos e às empresas é que temos todos de dar uma parte, de colaborar no sacrifício a fazer. Nós estamos a fazer, todos, mas o problema é quanto tempo? Se for muito mais tempo, estes 15 milhões têm de voltar a acontecer de maneira a que possam diminuir as dificuldades que as nossas empresas vivem”, conclui.