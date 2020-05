Regresso à escola. Críticas e apreensão em França

Pretendem ainda, que a circulação dentro dos corredores e das salas de aula seja feita de forma alternada e com o uso de marcações no chão.

A lista de preparativos elaborada pelas autoridades de saúde surpreendeu os diretores das escolas e as autarquias pela sua complexidade. Para além da lavagem das mãos com regularidade, de respeitar a distância de um metro entre as pessoas, as autoridades sanitárias francesas querem que os jogos que são partilhados com as crianças sejam retirados da sala.

Segundo vários autarcas citados pelo jornal "Le Monde", é impossível num curto espaço de tempo organizar as escolas para cumprirem estas novas regras e, por isso, a maioria decidiu adiar por uns dias a reabertura dos jardins de infância e das escolas primárias. Em Lille, a norte de Paris, por exemplo, as escolas só abrem a 25 de maio.

Apesar da contestação dos diretores das escolas e dos autarcas, o Governo insiste na reabertura das escolas. Esta segunda-feira, perante o senado, o primeiro-ministro francês frisou que a reabertura das escolas é uma “prioridade social e republicana”, descrevendo o abandono como uma “bomba-relógio”.

Edouard Philippe reconheceu que as dificuldades não serão as mesmas em todos os municípios, e é preciso começar em algum lugar.

O regresso às aulas em França é voluntário. Depois das escolas primárias, a 11 de maio, o ensino básico regressa a 18 de maio. Os liceus ainda não têm data de reabertura definida.

Espanha prepara o próximo ano letivo

Em Espanha, o Governo e as regiões autónomas estão já a preparar o próximo ano letivo, tendo em conta que as medidas de distanciamento social e de higiene vão continuar a fazer parte do dia-a-dia.

Madrid defende um limite de 15 alunos por sala de aula, e como é impossível duplicar espaços e contratar mais professores, o Ministério da Educação e as regiões autónomas apostam num modelo misto, entre aulas presenciais e aulas "online". Por exemplo, alguns alunos têm aulas da parte da tarde, outros de manhã, e em dias da semana alternados.



A ministra espanhola da Educação disse, numa entrevista, que é impossível garantir a distância obrigatória, se todos os alunos regressarem à escola ao mesmo tempo.

Um porta-voz do Ministério da Educação, citado pelo jornal "El Pais", explica que há uma diferença entre estar três meses sem ir à escola, ou implementar um sistema misto em que há um contacto com os professores. O Governo espanhol entende que a redução do número de alunos, por sala de aula, vai permitir uma maior atenção e um trabalho mais personalizado por parte do docente a cada um dos alunos.

Ao jornal "El Pais", o sociólogo Miquel Àngel Alegre adverte que esta situação inédita vai ter consequências para muitos alunos, porque “estão a perder as rotinas e a perder a vontade de aprender, o que vai levar ao absentismo, ao chumbo e ao abandono escolar”.

Em Portugal, de acordo com o plano de desconfinamento apresentado por Anónio Costa, o regresso das aulas presenciais está previsto para 18 de maio, mas apenas para os alunos dos 11.º e 12.º anos.