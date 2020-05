Covid-19. Ryanair regista redução de passageiros de 99.6% em abril

A Ryanair anunciou que transportou 40 mil passageiros em abril, comparado com os 13,5 milhões que tinha transportado no mesmo mês de 2019. A companhia de baixo custo irlandesa espera que os números se mantenham mínimos nos meses de maio e junho, apesar da retoma gradual da atividade.

A Wizz Air, outra companhia low-cost húngara, registou uma queda de 97.6%, tendo transportado cerca de 78 mil passageiros, uma queda em relação aos 3,3 milhões que transportou no mesmo mês do ano anterior. No entanto, a companhia espera uma melhoria neste mês, visto que será uma das primeiras empresas a retomar voos comerciais, com um voo de Londres para Viena, na Áustria, a 1 de maio.

A Covid-19 já infetou mais de 3,6 millhões de pessoas em todo o mundo, tendo morto mais de 250 mil.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, com cerca de 1,2 milhões de infetados e quase 70 mil óbitos.

Em Portugal, de acordo com a atualização de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde, Portugal contabiliza 25.524 infetados, 1.063 óbitos e 1.712 recuperados pela Covid-19.