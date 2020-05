Sindicato dos Jogadores. Sem prorrogação dos contratos "não haveria competição"

O presidente do Sindicato admite que o acordo poderá motivar discórdia, principalmente do ponto de vista legal, mas é por isso que "vai ser transposto para o contrato coletivo de trabalho". Evangelista espera que este passo evite situações pouco esclarecedoras e vincule "clubes e jogadores", reforçando ser o momento adequado para "resolver este problema".

"A nossa preocupação é que os clubes paguem esses contratos como estava previsto", até porque estão previstos apoios , quer da Federação quer da Liga, no valor de 180 mil euros, por clube. Há 14 equipas que vão beneficiar deste auxílio, num montante total de 2,5 milhões de euros. Nacional e Farense, que sobem à I Liga, e as equipas B de Benfica e FC Porto, não são contemplados.

Os contratos serão prorrogados pelo "tempo necessário para acabar a competição" na I Liga. Já na II Liga, o sindicato está vigilante e assegura pretender "garantir as condições contratuais", e que estas "sejam respeitadas", mesmo depois do ponto final na competição.

Prorrogação automática dos contratos

Os contratos dos futebolistas e treinadores dos 18 clubes da I Liga portuguesa de futebol serão "automaticamente prorrogados" até final da competição e da final da Taça de Portugal, segundo o memorando divulgado na segunda-feira.

O documento, subscrito pela Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol visa proteger todas as partes devido ao atraso na conclusão da época, ditada pela pandemia de Covid-19, que levou ao abandono da II Liga e demais competições abaixo desse campeonato.

"O termo da época desportiva 2019/20 ocorre no dia seguinte ao último jogo oficial das competições desta época", pode ler-se no comunicado, no qual fica explícito que esta alteração permite que os vínculos desportivos, assinados entre clubes da I Liga e treinadores e jogadores, sejam alargados.