Presidente do Arouca entende "tristeza" dos que ficaram de fora

As subidas de Vizela e Arouca , os mais pontuados de todas as séries do Campeonato de Portugal, por indicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), estão a deixar os clubes que estavam em zona de subida em "brasa".

"O Arouca, nestes dois anos, teve sempre azar. Desceu por um golo, por um ponto. Foi justo e estou muito grato à Federação, que tem pessoas competentes. O Arouca estava em primeiro e não havia mais nada a fazer", reforça o líder dos arouquenses, cujo objetivo futuro passa por voltar ao campeonato maior.

"Fiz a equipa já para o futuro e para a subida. Se for possível, [vamos lutar pelo regresso à I Liga] claro. Quem me conhece sabe que quero sempre mais. Se for possível, não vou deixar fugir essa oportunidade", finaliza.

Vizela, primeiro da série A com 60 pontos, e Arouca, líder da série B com 58, foram os escolhidos pela Federação, por serem as equipas com melhor pontuação, para ascenderem à II Liga. A FPF decidiu antecipar o final do Campeonato de Portugal, dos distritais, do futebol feminino, juvenil e futsal, devido à pandemia de Covid-19