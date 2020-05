Liga confirma subidas de Nacional e Farense. Cova da Piedade e Casa Pia despromovidos

Nacional da Madeira e Farense estarão na I Liga na próxima temporada. A Liga decidiu, esta terça-feira, promover as duas equipas que estavam na frente do campeonato, na altura da suspensão da competição, devido à pandemia de Covid-19. Cova da Piedade e Casa Pia, os dois últimos, descem ao Campeonato de Portugal.

Em comunicado, a direção da Liga, que reuniu por videoconferência, justifica a decisão com base nos "critérios de mérito desportivo recomendados pela FIFA, pela UEFA e pela Federação Portuguesa de Futebol". "No seguimento da decisão do Governo, que determinou a autorização para que as competições da Liga NOS e da Taça de Portugal fossem as únicas a serem retomadas na época 2019-20, a direção da Liga (...) viu-se constrangida a decidir sobre a suspensão definitiva da LigaPro [II Liga]", lê-se.

Vários clubes, entre os quais Farense, Cova da Piedade, Académica, constestaram a decisão do Governo de terminar a II Liga, por falta de condições técnicas e de organização para garantir as condições exigidas pela Direção-Geral da Saúde. Assumiram, também, posição contrária à possibilidade de vir a ser tomada a deliberação agora anunciada.

Apoio financeiro de 2,5 milhões de euros

A direção da Liga decidiu, também, aprovar a criação de um Fundo de Apoio aos clubes da II Liga de 1,52 milhões de euros, "por forma a atenuar os efeitos da paragem antecipada determinada". Ascende, assim, a cerca de 2,5 milhões de euros o apoio a dividir por 14 clubes (180 mil euros a cada um). Os promovidos Nacional e Farense, e das equipas B de Benfica e FC Porto não receberão apoio.

O montante global resulta da agregação de quatro mecanismos:

Fundo de Solidariedade 2019-20 – 550 mil euros – este valor resulta da cedência da taxa de televisão paga pelos clubes da Liga NOS;

Custos relativos à operação dos 90 jogos da LigaPro que não vão realizar-se – 500 mil euros;

Ativação do Fundo de infraestruturas: 2018-19 – 256 mil euros e 2019-20 – 214 mil euros, no total de 470 mil euros;

Fundo de Infraestruturas da Federação Portuguesa de Futebol - 1 milhão de euros.

Em atualização