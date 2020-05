​Dia de decisões na II Liga. Há reunião para definir subidas e descidas

Depois da decisão anunciada pelo Governo do cancelamento da II Liga, chegou a hora de definir as consequências desportivas da interrupção definitiva da competição.



A direção da Liga Portugal, onde têm assento Pedro Proença, como presidente da Liga, José Couceiro, como representante da Federação, e oito clubes - FC Porto, Benfica, Sporting, Gil Vicente, Tondela, Leixões, Mafra e Cova da Piedade -, reúne-se, esta terça-feira, por videoconferência, a partir das 10h00, para decidir se há subidas e/ou descidas.

A promoção dos dois primeiros classificados, na altura da interrupção devido à pandemia, parece consensual. Nacional da Madeira e Farense preparam-se para receber a notícia da subida à I Liga. Quanto às descidas, Cova da Piedade e Casa Pia deverão ser indicados para a despromoção, o que deverá levar aos protestos formais destas duas equipas.

Os dois conjuntos da área metropolitana de Lisboa alegam que uma decisão quanto a uma eventual descida terá de ser discutida e votada numa assembleia geral da Liga, onde têm assento todos os clubes dos campeonatos profissionais.

Apoios para quem fica "retido" na II Liga

A Federação e Liga irão apoiar os clubes que permanecem na II Liga, com uma verba a rondar os 1,5 milhões de euros. Se promovidos, Nacional e Farense não serão contemplados. As equipas B de FC Porto e Benfica também não terão acesso ao fundo. Um gesto que foi reconhido pela maior parte das equipas que esta época disputaram o segundo escalão, com algumas exceções, como o Feirense.

O clube de Santa Maria da Feira contesta a decisão sobre a anulação do campeonato. O Feirense, no 3.º lugar da classificação, estava na luta pela subida. A SAD fogaceira recalama igualdade de tratamento, relativamente à I Liga, e queriam ver terminada a época em campo, com a realização das dez jornadas que ficaram por disputar.

O Governo justificou a decisão, alegando que, mediante o que foi apresentado por FPF e Liga, só o escalão principal reunia condições técnicas e organização para a retoma da competição.

Outros interessados no debate

A FPF decidiu que Arouca e Vizela, clubes com mais pontos conquistados no conjunto das quatro séries do Campeonato de Portugal, sobem à II Liga. Praiense, Olhanense, Real, Benfica e Castelo Branco, Lusitânia de Lourosa e Fafe estavam em posição de acesso ao "play-off" de subida e ainda não desitiram de lutar contra a decisão tomada.

O presidente do Praiense confirmou à Renascença que o clube "está a trabalhar para impugnar a decisão da FPF". Marco Monteiro considera que "houve alguma precipitação da Federação que nem ouviu as associações".

Está convencido, no entanto, que "Fernando Gomes e a sua equipa de trabalho vão reponderar a situação e repor a verdade desportiva".