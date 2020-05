Cova da Piedade impugna decisão da Liga que confirma subidas e descidas

Nas redes sociais, o Cova da Piedade, com esta decisão despromovido ao terceiro escalão, acrescenta que a Liga aprovou ainda uma norma que condiciona os apoios financeiros às equipas, apenas a quem abdique “de impugnar o teor do regime aprovado para as subidas e descidas acima indicado, o que se reveste de gravidade acrescida, designadamente em virtude de tal ajuda económica ser feita com fundos em dinheiro que legitimamente pertence a tais clubes e sociedades desportivas”.

Nacional da Madeira e Farense estarão na I Liga na próxima temporada. A Liga decidiu, esta terça-feira, promover as duas equipas que estavam na frente do campeonato, na altura da suspensão da competição, devido à pandemia de Covid-19. Cova da Piedade e Casa Pia, os dois últimos, descem ao Campeonato de Portugal.

Em comunicado, a direção da Liga, que reuniu por videoconferência, justifica a decisão com base nos "critérios de mérito desportivo recomendados pela FIFA, pela UEFA e pela Federação Portuguesa de Futebol". "No seguimento da decisão do Governo, que determinou a autorização para que as competições da Liga NOS e da Taça de Portugal fossem as únicas a serem retomadas na época 2019-20, a direção da Liga (...) viu-se constrangida a decidir sobre a suspensão definitiva da LigaPro [II Liga]", lê-se.

Perante este quadro, agora, 14 dos 18 clubes da II Liga vão ser apoiados financeiramente pelo fundo conjunto criado pela Federação e pela Liga, na ordem dos 2,5 milhões de euros. 180 mil euros serão distribuídos por cada clube, à exceção dos promovidos Nacional e Farense, e ainda as equipas B de FC Porto e Benfica.

Campeonatos foram suspensos devido à pandemia do novo coronavírus.