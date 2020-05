“Covid-19 fará com que peso da economia paralela no PIB aumente significativamente”

Veja também:

A economia paralela é um universo muito amplo, que engloba vários fenómenos e tipos de ilícito, e com a crise da Covid-19 é expectável que recrudesça. É a economia cuja atividade, usualmente fruto de comportamentos marginais e desviantes, não é medida pela contabilidade nacional. Está em constante mutação e incorpora a economia subterrânea, a ilegal, a informal, o autoconsumo e a subcoberta por deficiências estatísticas.

Em entrevista à Renascença, o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), Óscar João Afonso, fala sobretudo dos efeitos que a pandemia terá na economia informal e naquela que é designada por economia subterrânea ou subdeclarada. Nas duas, o cenário mais previsível é o de aumento, refere.

No último estudo feito por aquele Observatório, em 2015, a economia paralela valia 27,29% do PIB oficial, o correspondente a 49 mil milhões de euros -- um valor capaz de suportar o orçamento do Ministério da Saúde durante cinco anos. Este ano, Óscar João Afonso acredita que a dimensão será ainda maior.

É já possível perceber quais são, até agora, as principais consequências da pandemia na economia paralela?

Não se consegue ainda perceber. A única certeza que tenho é que, comparando com o pré-coronavírus, obviamente o peso da economia não registada no PIB aumentou significativamente em resultado da queda do PIB. Isso é o que resulta como claro, neste momento. E daqui para a frente é previsível que o próprio fenómeno aumente dadas as circunstâncias.