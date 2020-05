Alentejo é a região em que o Covid-19 menos mudou a forma de fazer compras

Veja também:

O Alentejo é a região do país em que a forma como os portugueses fazem compras menos se alterou durante o surto do novo coronavírus. Apesar disso, os alentejanos, como o resto do país, reduziram o número médio de compras na Rede Multibanco nesta última semana. A quebra foi de 24 pontos base abaixo do número médio de compras antes do COVID-19, o que ainda assim vale a menor quebra no conjunto do território nacional.

Esta é uma das conclusões de um estudo realizado pela SIBS. O mesma análise chega ainda à conclusão de que progressivamente os portugueses começam a ir mais às lojas para fazer as compras de que necessitam. Os dados da semana de 27 de abril a 3 de maio, que coincidiu com a última semana de Estado de Emergência, demostra o crescimento mais elevado das últimas seis semanas.

Segundo os dados da DGS, o Alentejo é a região de Portugal Continental com menos casos de infetados: 220. E regista um morto. Apenas as regiões autónomas da Madeira e dos Açores têm números mais baixos.

No entanto, estes valores estão muito longe dos que se registavam no pré-Covid19. São menos 41 pontos percentuais do que o número médio de compras antes deste período.