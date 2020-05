Rio de Janeiro. Estátua do Cristo Redentor "usa" máscara para alertar brasileiros

Veja também:

A estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro mostrou-se com máscara de proteção, no domingo, para alertar a população para o seu uso, durante a pandemia da Covid-19.

Fechado ao público desde meados de março, o principal monumento turístico do Brasil tem servido para transmitir mensagens de solidariedade para os profissionais de saúde brasileiros ou para outros países afetados pela Covid-19.

Desta vez, o Cristo Redentor, situado no topo do morro do Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar, "colocou" uma máscara de proteção sobre a boca e nariz, para travar o contágio da doença.