Fátima. 12 e 13 de Maio sem peregrinos “é um ato de responsabilidade”

O reitor do Santuário de Fátima saudou, nesta segunda-feira, os peregrinos que este ano não poderão estar fisicamente na Cova da Iria, para o 12 e 13 de Maio, conforme decisão anunciada a 6 de abril e reafirmada no domingo pelo bispo de Leiria-Fátima , cardeal António Marto.

Assim, as celebrações de 12 e 13 de Maio vão decorrer no recinto do Santuário de Fátima, mas o espaço estará encerrado, devido às regras sanitárias definidas pelo Governo no contexto da declaração do estado de calamidade pública, em articulação com a Conferência Episcopal Portuguesa, que impedem as celebrações religiosas com a presença de fiéis.

O reitor do santuário pede, por isso, aos cristãos que não se desloquem a Fátima. “Neste maio, pedimos-vos que não venhais nos dias 12 e 13, mas que façais esta peregrinação pelo coração e que acompanheis a transmissão das celebrações através dos meios de comunicação social, da internet e das redes sociais”.

“Não se peregrina só com os pés”

Para que a peregrinação até Fátima se faça à distância, mas a partir da casa de cada um, haverá propostas diárias de oração, disponibilizadas a partir desta segunda-feira à tarde e até dia 13 de maio, através do site www.fatima.pt e nas redes sociais do santuário.

“Não podemos contar com a vossa presença física, mas gostaríamos de poder contar convosco”, refere o padre Carlos Cabecinhas. Considerando que “não se peregrina só com os pés, mas também com o coração”, sugere “uma peregrinação por etapas, do dia 4 ao dia 13; uma peregrinação em que o caminho não é físico, mas interior”.