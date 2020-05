​Fundador do Livre dá parte de uma aula da telescola. CDS questiona

O CDS questiona o Ministério da Educação sobre a participação de Rui Tavares, fundador do partido Livre, numa das aulas da telescola.



Segundo o CDS, na pergunta, a que a Renascença, que envia ao gabinete de Tiago Brandão Rodrigues, “no passado dia 24 de abril, o módulo de História e Geografia de Portugal destinado aos 5.º e 6.º anos, sobre o tema ‘Da Expansão Marítima do século XV à manutenção do Império Colonial no século XX’, foi parcialmente dado pelo historiador e político Rui Tavares”.

O CDS garante que o seu grupo parlamentar recebeu “queixando-se de que o conteúdo foi dado sem isenção, mas sim com análise política e crítica do historiador”.

Perante a denúncia, o CDS pergunta ao ministro da Educação se considera “aceitável a escolha de um político, independentemente do partido a que pertença, para ministrar aulas neste projeto” e pergunta que “também medidas vão ser tomadas no sentido de corrigir esta situação”.

Rui Tavares já se pronunciou sobre a situação através da rede social Twitter.

“Eu não dei aulas na Telescola! As professoras da telescola decidiram usar um episódio de um programa meu”, esclarece o fundador do Livre.