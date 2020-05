Transplante de órgãos desceu 68% durante a pandemia

Veja também:

Houve menos 68% de transplantes de órgãos durante os meses de março e abril em relação aos períodos homólogos de 2019. A revelação foi feita esta segunda-feira por Maria Antónia Escoval, presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

"Se analisarmos os meses de março e de abril, houve uma queda em relação ao período homólogo de 2019, de 60% na doação e 68% na transplantação", disse.

No entanto, Escoval alerta que "se analisarmos o trimestre de janeiro, fevereiro e março, houve um aumento em relação a 2019, o que são dados que muito nos orgulham".

A presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação explica que os transplantes só ocorreram em casos de urgência.

"As situações de transplantação só ocorreram em caso de urgência e superurgência, o que também se deve à atividade dos serviços. No caso da doação, acabamos por não desperdiçar oportunidades, houve transportes de órgãos no sul, fomos buscar órgãos para transplante a Espanha, transportamos de Lisboa para o Porto e realizaram-se transplantes em Coimbra. Mantivemos alguma atividade na doação e transplantação", termina.

Portugal regista 1.063 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25.524 infetados (mais 242), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.



Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.043 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,9%.