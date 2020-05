Tancos. Debate instrutório arranca esta segunda-feira no tribunal de Monsanto

O debate instrutório do processo sobre o furto e o achamento das armas de Tancos, que conta com 23 arguidos, inicia-se esta segunda-feira de manhã e prolonga-se pelo menos até terça-feira no tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A instrução é uma fase facultativa do processo de recolha de prova dirigida por um juiz, tendo sido requerida por 15 dos arguidos para contestar a acusação.

O debate instrutório, habitualmente, começa com uma declaração do juiz sobre o processo, seguindo-se as alegações do Ministério Público e dos advogados de defesa.