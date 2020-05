Sem-abrigo. Lisboa inaugura centro de acolhimento, o quinto desde o início da pandemia

Veja também:

A Câmara de Lisboa vai abrir o quinto centro de acolhimento de emergência para sem-abrigo, na Pousada da Juventude do Parque das Nações, que terá uma capacidade para cerca de 50 pessoas, foi anunciado esta segunda-feira.

“Iremos abrir um quinto [centro de acolhimento] na Pousada da Juventude do Parque das Nações ainda durante esta semana, tão logo cheguem as equipas que estão contratadas ao ISCTE [Instituto Universitário de Lisboa]”, afirmou o vereador dos Direitos Sociais da autarquia lisboeta, Manuel Grilo (BE), em declarações à agência Lusa.

Devido à pandemia de Covid-19, o município já tinha aberto quatro centros de acolhimento de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo, no Pavilhão Municipal Casal Vistoso, no Pavilhão da Tapadinha, na Casa do Lago e no Clube Nacional de Natação, que acolhem 220 pessoas por dia.

De acordo com Manuel Grilo, o novo centro de acolhimento, que só é possível com as novas contratações, deverá albergar “mais 50, talvez 60 pessoas integradas nesta resposta”.

“A ver vamos como é que conseguimos depois encaixar as pessoas, de forma a garantir-lhes sempre e em primeiro lugar a segurança e (…) a garantia de prevenção da contaminação com a Covid. E isto tem sido desde a primeira hora sempre o nosso propósito e a nossa linha. Não há novas respostas sem garantias de saúde”, realçou o autarca do BE (que tem um acordo de governação do concelho com o PS).