Saiba o que muda e aquilo com que pode contar a partir desta segunda-feira

Comércio local, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias e comércio automóvel retomam atividade nesta segunda-feira, de acordo com o Plano de Desconfinamento do Governo divulgado na semana passada.

Há um conjunto de regras gerais, que se aplicam a todos os espaços, e depois regras (algumas ainda por definir), dirigidas a setores específicos.

Regras gerais:

Confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa

Dever geral de recolhimento domiciliário (aplicável a toda a gente, independentemente da idade ou de apresentar sintomas)

Uso obrigatório de máscaras: nos transportes públicos (utentes e trabalhadores), nos serviços de atendimento ao público nas escolas (funcionários, professores e alunos, exceto crianças até aos 6 anos) estabelecimentos comerciais serviços abertos ao público

Lotação máxima de 5 pessoas/100m2

Distanciamento pessoal de 2 metros

Proibidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas

Higienização regular e uso de gel desinfetante nos espaços públicos

Praia apenas para praticar desportos náuticos

Deixa de ser necessária a declaração da entidade patronal para circular.

Há depois outras regras mais específicas. No que diz respeito ao comércio local, o desconfinamento inclui as lojas com porta aberta para a rua até 200 metros quadrados.

No caso de cabeleireiros, manicures e similares, livrarias e comércio automóvel, reabrem independentemente da área do estabelecimento.

As condições impostas para a abertura deste comércio e da restauração, no âmbito da mitigação à propagação da pandemia de Covid-19 são as seguintes.

Nas lojas abrem às 10h00 e é obrigatório o uso de máscara no interior.

No segmento de cabeleireiros e similares, o atendimento é feito "por marcação e condições específicas", incluindo utilização de máscara.

Nos espaços fechados a lotação máxima é de cinco pessoas por 100 metros quadrados.

Abrem também as repartições de Finanças, conservatórias, entre outros serviços públicos, cujo atendimento será feito por marcação prévia e onde é obrigatório o uso de máscara .

. Passa também a ser possível a presença de familiares em funerais.

É igualmente obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de passageiros, bem como para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos, segundo o Decreto-Lei (DL) 20/2020.

Os passageiros dos transportes públicos que desrespeitem o uso obrigatório de máscaras ou viseiras, devido à pandemia da Covid-19, incorrem numa coima de entre 120 e 350 euros, segundo o diploma.

Após 45 dias ininterruptos de estado de emergência – depois de ter estado em três períodos consecutivos em estado de emergência que vigoraram desde 19 de março –, Portugal encontra-se agora em situação de calamidade.