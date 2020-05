Saiba o que muda e aquilo com que pode contar a partir desta segunda-feira

Quando vou poder reabrir a minha loja?

Esta segunda-feira, podem reabrir as lojas com porta aberta para a rua até 200 metros quadrados. A 18 de maio, reabrem as lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados (ou maiores por decisão da autarquia). Por fim, a 1 de junho, reabremn as lojas com área superior a 400 metros quadrados e as lojas inseridas em centros comerciais.

Os meus filhos vão voltar à escola?

Para já, não. Os planos para o ensino não foram alterados com o plano de desconfinamento, visto que as medidas para a educação já tinham sido anunciadas. Apenas a 18 de maio serão retomadas as aulas presenciais para o 11º e 12º anos, assim como as creches. De resto, o ensino continua a ser feito através das novas tecnologias e com recurso ao programa da telescola, na RTP Memória.

Posso ir ao cinema?

Não. Na cultura, esta segunda-feira apenas reabrem as bibliotecas e os arquivos. Na segunda fase, no dia 18, reabrem os museus, monumentos e palácios, galerias de arte, salas de exposições e similares. A 1 de junho, reabrem os cinemas, teatros, salas de espetáculos, auditórios (com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico).

É permitida a prática de desporto?

A partir desta segunda-feira, é permitida a prática de desportos individuais ao ar livre (sem utilização de balneários nem piscinas). Os desportos coletivos estão proibidos, exceto no futebol, onde a I Liga será retomada no final do mês e os clubes começam a regressar aos treinos.

É permitido ir à praia?

Não. A sua utilização é, para já, apenas permitida para a prática de desportos náuticos. Oplano de desconfinamento não prevê o regresso às praias, pelo que a proibição mantém-se. O primeiro-ministro garantiu que o regresso às praias ainda está a ser estudado com os municípios.

O golfe vai também ser retomado, mas apenas de forma recreativa e não de forma competitiva, por agora.