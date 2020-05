Porto espera que TAP recue. “Aeroporto serve uma região de cinco milhões de habitantes”

Veja também:

Indignado com o plano da TAP para o regresso aos voos está o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Em declarações à Renascença, Luís Pedro Martins considera inaceitável a disparidade no número de rotas previstas a partir de Lisboa e do Porto.

“Sinto-me indignado, uma vez que estamos a falar de um aeroporto que serve muito mais que a região Norte. Este aeroporto serve uma região de cinco milhões de habitantes, sabendo nós que o Norte tem 3.7 milhões, ou seja, servimos muito mais que uma região. Nós compreendemos que após uma paragem total das companhias de aviação que a retoma dê mais alguma força naquela que é a sua base principal – neste caso Lisboa – e onde também tem a maior parte dos seus custos fixos. Agora, o que não queremos acreditar é nesta disparidade total que nos apresentam em relação àquilo que poderá ser o início da operação do aeroporto Humberto Delgado e o início da operação do aeroporto Sá Carneiro”, refere.

E o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal admite recorrer ao Governo para que reponha a equidade, caso a TAP insista no plano de retoma que veio a publico.

“A confirmarem-se, de facto, estes números iremos junto do Governo para pedir que seja reposta alguma equidade entre as regiões, nomeadamente estando nós a considerar que esta região também está a pagar o custo da TAP, mais se estivermos a falar de uma possível nacionalização”, acrescenta.

Luís Pedro Martins está igualmente preocupado com a situação das low cost. “Vemos com grande preocupação porque, como sabemos, foram fatores muito importantes para o desenvolvimento da região em matéria de turismo”.

O JN referiu na sexta-feira que a TAP tem um plano de retomar com 71 rotas em Lisboa e 3 no Porto.