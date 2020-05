Politécnico de Leiria já não tem aulas presenciais até ao final do semestre

Veja também:

No Instituto Politécnico de Leiria, os diferentes serviços começam esta segunda-feira a abrir portas, mas de forma gradual, sendo que muitos dos trabalhadores vão manter-se em regime de teletrabalho.



Segundo o presidente da instituição, tendo em conta “a equidade e a transformação que foi feita em todas as escolas para o ensino à distância”, durante o período do estado de emergência, este tipo de ensino “vai manter-se este semestre”.

Rui Pedrosa insiste que a retoma das atividades tem como preocupação a equidade de todos os alunos no acesso ao ensino à distância. Nesse sentido disse, à Renascença, que “todas as escolas vão ter salas de informática abertas para os estudantes, que não tenham equipamentos ou equipamentos menos capazes, possam ter acesso aos equipamentos informáticos para acompanhar as aulas síncronas e ter capacidade para desenvolver os trabalhos autonomamente.” Rui Pedrosa garante também acesso a internet de qualidade.

Esta semana também é retomada “gradualmente e faseadamente a atividade de investigação, com os centros de investigação e com a prestação de serviços à sociedade”.

O presidente do Politécnico de Leiria, sublinha que quer “uma retoma com segurança, por isso, é obrigatória a utilização de máscara nas cinco escolas. Rui Pedrosa garante a disponibilização de máscaras sociais, a quem não tiver possibilidade de adquiri-las.