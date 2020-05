Máscaras obrigatórias nos transportes. Quem não cumpre alega que não sabia

Veja também:

No primeiro dia em que é obrigatório usar máscara nos transportes públicos, esta segunda-feira, dia em que Portugal passou a estar em situação de calamidade, a função dos fiscais foi de "sensibilização".

No Metro do Porto, a empresa responsável pela fiscalização encaminhou os utilizadores sem máscara para os pontos de venda e diz ter encontrado "muito civismo".

Ainda assim, cerca de 20 a 30 pessoas foram apanhadas a circular sem máscara entre as 7 e as 11 da manhã. Uma teve mesmo de ser obrigada a sair da estação pela PSP. No entanto, não há ainda registo de contraordenações.