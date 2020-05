​Marcelo diz que Igreja escolheu “normas do bom senso” para as cerimónias de Fátima

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que as cerimónias que a Igreja Católica escolheu para celebrar o 13 de Maio, em Fátima, “são as normas que o bom senso e as medidas sanitárias aconselham”.



Numa entrevista por telefone à rádio Montanha da ilha do Pico, o Presidente da República elogiou o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, e o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, pela sua opção, apesar da abertura demonstrada pelo Governo para acolher estas cerimónias.

“A Igreja tem uma história muito mais antiga do que os partidos e as centrais sindicais, e foi com base nessa sabedoria que sempre recusou a ideia de peregrinação”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Na mesma entrevista, o chefe de Estado reconheceu que tinha uma ideia "mais simbólica" para se assinalar o 1.º de maio quando abriu a porta à comemoração da data na última renovação do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.