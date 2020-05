Lisboa acorda para o estado de calamidade. Mais transportes, passageiros e máscaras

No Cais do Sodré, a situação é idêntica. Sónia Crisante vem do metro e confirma. “Já se nota uma grande diferença. É um pouco assustador, porque ainda estamos no registo de confinamento. Ficamos um pouco alerta. É difícil voltarmos a uma normalidade, ao que já foi”, sublinha. Esta passageira segue em direção à estação fluvial para ir para a margem sul. É de lá que vem Mafalda Barros, que relata a situação nos barcos da Soflusa. “Acho que vão muito cheios. Nós é que tentamos escolher um lugar um pouco mais distanciado. Sentei-me e veio um senhor sentar-se ao meu lado, tive de pôr a mala no meio”, descreve.

Mafalda considera que falta mais atenção no controlo para que seja cumprida a lotação máxima de dois terços da capacidade: “Eu acho que não há muito controlo. Acho que é mais a polícia à entrada para ver se as pessoas vão de máscara. Nos transportes acho que não há controlo nenhum, nós é que temos de ter cuidado." Mafalda Barros ainda está em "lay-off", mas foi convocada pelo patrão para ir limpar o restaurante que está prestes a abrir. Ainda não se habituou à máscara. “Embacia-me os óculos, não consigo. Quando começar a trabalhar vou usar a viseira”, conta.