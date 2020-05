​“Isto é uma guerra. Só que o inimigo não se vê”. Marta esteve 37 dias seguidos a trabalhar num lar

Marta Oliveira tem 41 anos, cuida dos utentes, desde a higiene ao conforto. A partir do momento em que foram diagnosticados casos de Covid-19 na instituição, passou a desenvolver a sua atividade com fato especial, máscara, óculos e viseira.

“Parecemos astronautas e os idosos, ao não verem aquelas caras que viam todos os dias, estranhavam e não era fácil para eles entenderem, porque são pessoas com várias patologias, e ficavam meios apáticos e confusos. Foi complicado, mas aos poucos e poucos foi-se superando. Foram-se habituando a verem-nos assim”, descreve.

Medos e angústias

Marta chegou a ter sintomas, como “tosse, um pouco de febre, falta de cheiro, de paladar, algum cansaço que não era normal”, mas não deu muita importância.

Ligou para a Saúde 24, indicaram-lhe um xarope e continuou a sua vida normalmente. Só se assustou verdadeiramente quando teve conhecimento de infetados na instituição.

“Aí falei com a minha chefe e optei por ficar na instituição. Não foi por mim, foi pelos meus, pelos que tinha em casa. Eu vivo com os meus pais. São pessoas já com alguma idade e tive medo. E fiquei mais segura ficando na instituição do que vir para casa, porque eu não sabia até que ponto eu transmitiria aos meus pais ou já lhes teria transmitido”, conta.

O sossego só chegou quando realizou o teste e deu negativo. E a partir dali começou a fazer o isolamento na instituição mantendo-se sempre ativa.

“Mas temi pela minha vida porque vi coisas, ouvia as notícias e foi assustador. E continua a ser assustador. Não sabemos até que ponto continuamos imunes ao vírus”, diz.

Arriscar e dar-se pelo outro

Apesar de temer pela própria vida, Marta Oliveira nunca pensou em abandonar o barco. “Estamos a lidar com vidas humanas. Tinha de pensar: 'se fossem os meus, eu gostava que alguém ficasse a tomar conta deles, não queria que fossem embora e os abandonassem aqui'. Eles não tinham quem cuidassem deles, os familiares não podiam cuidar deles. Não tinham condições”, conta.

E foi com este pensamento que se foi aguentando durante 37 dias, a trabalhar 12 horas por dia.