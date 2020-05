​Instituto do Sangue apela ao reforço das dádivas

Veja também:

A presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval, apela ao reforço das dádivas de sangue, depois das quebras registadas nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19.

Nos meses de março e abril, as dádivas de sangue caíram mais de 30% e só a redução drástica no número de cirurgias permitiu que os hospitais nacionais não entrassem numa emergência. No mesmo período, os transplantes caíres mais de dois terços.



Em março e abril deste ano, os transplantes caíram 68% quando comparados com os mesmos meses de 2019. Os dados revelados pela presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), revelam ainda que em abril, o valor médio diário das reservas nacionais registou uma quebra de 39% em relação ao período homólogo do ano passado.

Segundo Maria Antónia Escoval, foi possível manter a operação normal no pico da crise pandémica, porque nos primeiros três meses do ano tinha havido uma subida nas dádivas de sangue. No entanto, as colheitas realizadas pelo Instituto, e que representam mais de metade das colheitas nacionais, sofreram diminuições de 33% em abril e de 30% em março.